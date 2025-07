I nerazzurri riprenderanno a lavorare dopo il Mondiale per Club e Chivu potrà iniziare a sperimentare con la sua nuova squadra

25 luglio 2025

Il via alla stagione dell'Inter è previsto per domattina col raduno di tutta la squadra ad Appiano Gentile. I nerazzurri riprenderanno a lavorare dopo il Mondiale per Club e Chivu potrà iniziare a sperimentare con la sua nuova squadra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, "La sua Inter dovrà essere una squadra fluida, cangiante, nei sistemi di gioco e nelle gerarchie. Si lavorerà sul centrocampo a 4, con uno o due trequartisti, compreso Calhanoglu, a supportare l’attacco, mentre le vecchie graduatorie scolpite nella pietra lasceranno il posto a nuovi equilibri, decisamente più flessibili. Per il nuovo tecnico questa è una delle chiavi per risparmiare i big da una spremuta di partite ultralogorante come era successo nell’ultima stagione".

"A cambiare saranno anche il modo di allenarsi e la preparazione: Chivu e Stefano Rapetti, nuovo preparatore che aveva lavorato all’Inter ai tempi del Triplete di Mourinho, concordano sull’idea che la squadra debba attrezzarsi per aumentare l’intensità. E allora sotto con le novità: sedute in campo più lunghe, palestra precedente all’allenamento per incentivare la prevenzione strutturale e ridurre gli infortuni, intelligenza artificiale per proiettare l’Inter nel futuro. C’è solo una tradizione da rispettare: vincere, un anno senza farlo basta e avanza", aggiunge Gazzetta.