I nerazzurri, in caso di successo contro il Milan, si porterebbe a +13: un'occasione che il tecnico non vuole perdere

Fabio Alampi Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 08:16)

Manca sempre meno al calcio di inizio del derby di Milano, in programma domenica sera a San Siro. Milan e Inter si presentano all'appuntamento con 10 punti di differenza, e la consapevolezza che la stracittadina potrà dire molto in ottica scudetto. Lo sa bene Cristian Chivu, che punta a vincere per chiudere la pratica e portarsi a +13.

Un successo, per il tecnico nerazzurro, avrebbe anche altri significati, come scrive il Corriere dello Sport: "Dal 23 novembre scorso, notte della frustrazione per essere caduti in casa contro i cugini, pur dominando la partita, i nerazzurri non hanno più perso un colpo. Quattordici vittorie e un pareggio (contro il Napoli di Antonio Conte a inizio gennaio) per consolidare la chiara ambizione di voler tornare a cucirsi il tricolore sul petto, per la quale quest'anno non sembrano disposti ad alcun compromesso. Quasi un girone dopo, Chivu ha la possibilità di chiudere un cerchio".

"La vittoria sul Milan mette in palio non solo la possibilità di ipotecare lo scudetto, ma anche di interrompere la striscia di sei partite senza successi contro i rossoneri. Senza contare quella che sarebbe anche un'ulteriore conferma di aver superato il terrore degli scontri diretti in campionato, dopo la vittoria con la Juventus finita però nel tritacarte delle polemiche. Torta e ciliegina annessa, dunque. Sarebbe per l'allenatore interista una soddisfazione personale per nulla banale, al di là dei temi di classifica, che sorriderebbe anche in caso di sconfitta, pur creando rogne da gestire. [...] Chivu, a confronto con uno dei più esperti e vincenti allenatori d'Italia, cerca la certificazione di una consacrazione che nei fatti si sta già avverando".