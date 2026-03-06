L'Inter arriva al derby di campionato col Milan dopo aver affrontato l'ennesimo turno infrasettimanale della stagione. I nerazzurri hanno pareggiato in casa del Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ma lo 0-0 del Sinigaglia ha comunque il sapore della vittoria. Almeno secondo il focus proposto da Il Giornale:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Giornale – Inter, ecco perché Chivu col Como ha comunque vinto
news
Giornale – Inter, ecco perché Chivu col Como ha comunque vinto
Il focus dal quotidiano a proposito dell'ultima partita disputata dai nerazzurri prima del derby di domenica col Milan
"Chivu ha passato indenne l'ostacolo Como giocando la più anonima partita della stagione, più di quelle perse. Ha speculato e ha vinto, anche se il risultato del campo è stato un altro. Ha vinto perché ha risparmiato energie (e oggi riposo per tutti) e tenuto la possibilità di conquistare la finale più conquistar nel suo campo che in quello di Fabregas. Fra 50 giorni partirà favorito, magari già con lo scudetto virtualmente cucito sulla maglia. Bocciata l'Inter a punta unica, nel derby si rivedrà il doppio attaccante, soprattutto se - come pare - Bonny torna buono per la pan china".
© RIPRODUZIONE RISERVATA