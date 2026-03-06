"Chivu ha passato indenne l'ostacolo Como giocando la più anonima partita della stagione, più di quelle perse. Ha speculato e ha vinto, anche se il risultato del campo è stato un altro. Ha vinto perché ha risparmiato energie (e oggi riposo per tutti) e tenuto la possibilità di conquistare la finale più conquistar nel suo campo che in quello di Fabregas. Fra 50 giorni partirà favorito, magari già con lo scudetto virtualmente cucito sulla maglia. Bocciata l'Inter a punta unica, nel derby si rivedrà il doppio attaccante, soprattutto se - come pare - Bonny torna buono per la pan china".