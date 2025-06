"L’Inter sta studiando un modo nuovo di arrivare in porta, un’occupazione diversa della trequarti avversaria che – magari – potrebbe anche avere sviluppi in termini di mercato. Arriverà Ange-Yoan Bonny, certo. Ma il risultato serve stanotte. E serve anche l’aiuto di Barella e Mkhitaryan lì in mezzo, ecco la terza risposta. Calhanoglu è per ora disperso con l’infortunio, gli altri due big dovranno dominare la scena proprio nel reparto più in difficoltà del River, che lì in mezzo ha tre giocatori squalificati. Chivu deve imboccare la strada giusta. Il dubbio è sul modulo: probabile conferma del 3-5-2 dall’inizio, ma la posizione di Mkhitaryan può variare in corsa per un 3-4-1-2. L’obiettivo è il decollo: qui a Seattle è nata la Boeing, teoricamente è il posto giusto per volare", aggiunge il quotidiano.