Inter, una frase di De Vrij rappresenta il pensiero della squadra. E in vista di Monaco…

Innegabile che in casa Inter ci sia ancora tanta amarezza e delusione per l'epilogo del campionato, alla fine vinto dal Napoli per un solo punto.

"Una volta ascoltato il discorso della fetta di tifosi interisti al Sinigaglia, i giocatori nerazzurri sono rimasti in silenzio per lunghi minuti. Poca la voglia di parlare, tristezza strisciante, ma anche un naturale moto di autocritica: «Se alla fine non siamo primi è perché non lo abbiamo meritato...», ha detto candidamente alla fine Stefan De Vrij, uno dei vecchi del gruppo, il giocatore con la più alta anzianità interista assieme a Lautaro. Quella dell’olandese non è un’uscita individuale, ma è un pensiero condiviso e collettivo: il gruppo è consapevole dell’occasione buttata alle ortiche, non solo contro la Lazio ma nei troppi saliscendi di stagione", ammette La Gazzetta dello Sport.