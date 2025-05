"Chiude in linea con una stagione con tante ombre e poche (poche?) luci Massa: una OFR, un’altra risparmiata, sempre la sensazione di precarietà, a conferma che non è quel fuoriclasse che qualcuno pensa sia. D’altro canto, questo passa il convento. Perde il tocco di Reina da rosso, perde l’extra moviment di Dimarco (e qui sbaglia anche il VAR)". Apre così la moviola di Como-Inter per il Corriere dello Sport che assegna 5 in pagella a Massa.