Tanti voti alti e alcuni altissimi quelli di Tuttosport per Como-Inter. Il migliore in campo è De Vrij, autore del primo gol ma anche di tante belle giocate. "Con Lautaro e Thuram in panchina, ci pensa lui a fare il “bomberone”. Al netto del gol (il 26° dell’Inter su palla inattiva), dietro è insuperabile", il commento, con tanto di 7,5 in pagella.