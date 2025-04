Anche il quotidiano La Repubblica parla del derby di Coppa Italia e si riferisce in particolare modo al Milan, su come le due semifinali può provare a riscattare una stagione che 'si ripete all'infinito'. Nel senso che si ripetono spesso gli stessi errori "inesorabili e penalizzanti: la fragilità della difesa e gli approcci sbagliati sono una costante. Con il Napoli è arrivata la sconfitta numero nove, come la posizione in classifica che taglia fuori il Diavolo dalla corsa al quarto posto. Per provare a salvare la stagione resta la Coppa Italia, con la doppia sfida all’Inter che da domani potrebbe rinvigorire un ambiente sfiduciato: anche al Maradona sono andati in scena i cori contro la proprietà", si legge nell'articolo del quotidiano.

Intanto il Milan pensa al futuro. Domenica Furlani, l'amministratore delegato rossonero, ha parlato di nuovo con Paratici che in questo momento è il candidato numero uno per il posto di direttore sportivo. "C’è però prima da concludere dignitosamente questa stagione", si legge sul giornale nazionale che descrive Conceiçao"ancora carico come il primo giorno... Vorrebbe che i suoi giocatori fossero più aggressivi in campo, intensi per 90 minuti. Il primo problema da risolvere è questo, l’approccio alle partite: contro il Napoli i rossoneri sono andati sotto per la quarta gara di fila (dopo Lazio, Lecce e Como), la quinta nelle ultime sei. I punti ottenuti da situazioni di svantaggio sono 15 (solo il Bologna ha fatto meglio con 16), ma certo non ci si può sempre appigliare alle rimonte per tenere la barra dritta".