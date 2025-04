Inter, col Milan per rivincita e storia: la Coppa Italia per un’altra stella

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la semifinale contro il Milan rappresenta un crocevia decisivo non solo per la stagione nerazzurra, ma anche per l’ambizione di impreziosire la maglia con un riconoscimento speciale. Il trofeo nazionale, spesso sottovalutato, potrebbe assumere un valore simbolico ancora più importante se dovesse arrivare un altro titolo da aggiungere alla bacheca.