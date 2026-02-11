L'esterno portoghese ha lavorato nel giorno di riposo concesso dal tecnico della Juve e si candida per una maglia contro l'Inter

L'esterno portoghese Francisco Conceicao ha lavorato nel giorno di riposo concesso dal tecnico della Juve Spalletti e si candida per una maglia contro l'Inter.

"La Juventus si riposa, Francisco Conceiçao no. Luciano Spalletti ha concesso una giornata libera ai giocatori, ma il figlio d’arte si è presentato alla Continassa anche ieri. Un allenamento in più con vista sul derby d’Italia. L’ala portoghese, reduce da un affaticamento muscolare e soltanto in panchina contro la Lazio, sta intensificando il lavoro con l’obiettivo di tornare titolare sabato sera nel big match di San Siro contro l’Inter. L’ottimismo è segnalato in crescita e già in giornata Conceiçao dovrebbe unirsi al gruppo", si legge su La Gazzetta dello Sport.