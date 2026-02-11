L'esterno portoghese Francisco Conceicao ha lavorato nel giorno di riposo concesso dal tecnico della Juve Spalletti e si candida per una maglia contro l'Inter.
Juve, Conceicao al lavoro per una maglia con l’Inter. Spalletti punta sui titolarissimi
"La Juventus si riposa, Francisco Conceiçao no. Luciano Spalletti ha concesso una giornata libera ai giocatori, ma il figlio d’arte si è presentato alla Continassa anche ieri. Un allenamento in più con vista sul derby d’Italia. L’ala portoghese, reduce da un affaticamento muscolare e soltanto in panchina contro la Lazio, sta intensificando il lavoro con l’obiettivo di tornare titolare sabato sera nel big match di San Siro contro l’Inter. L’ottimismo è segnalato in crescita e già in giornata Conceiçao dovrebbe unirsi al gruppo", si legge su La Gazzetta dello Sport.
"Una buona notizia per Spalletti, pronto a riproporre contro la squadra di Chivu tanto l’ex Porto quanto Lloyd Kelly, domenica entrato soltanto nel finale contro la Lazio. L’alternativa a Chico è l’avanzamento di Andrea Cambiaso con Juan Cabal promosso in difesa. Oggi alla Continassa entrerà nel vivo l’operazione Inter. L’ex ct sembra orientato a puntare sui titolarissimi. Si va verso il classico 4-2-3-1/3-4-2-1 con Kenan Yildiz, Conceiçao e il jolly Weston McKennie pronti a supportare il centravanti canadese Jonathan David", spiega il quotidiano.
