Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, in un'intervista a Skysport, ha parlato di Luciano Spalletti, del suo arrivo in bianconero, di come ha reindirizzato la squadra e si è soffermato anche su alcuni giocatori in particolare, come Mckennie sul quale, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe informata (oltre a club esteri come l'Atletico) anche l'Inter.
Ds Juve: “Spalletti ha migliorato la Juve. McKennie? Colloqui per il rinnovo. Vlahovic…”
«Siamo estremamente contenti del lavoro che sta facendo anche insieme al suo staff, si vede visibilmente anche da fuori quanto la squadra e i singoli giocatori siano migliorati e quindi adesso che abbiamo tante gare importanti a febbraio speriamo possa andare avanti così», ha detto il dirigente sull'ex tecnico dell'Inter.
«Yildiz? Avendo visto tutto il percorso, lo abbiamo visto arrivare a questo livello in prima squadra è qualcosa che capita credo poche volte nel calcio per cui la soddisfazione è ancora maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere. Mckennie sta facendo molto bene: è un calciatore di grande quantità e qualità. Un giocatore instancabile che sta avendo numeri importanti e stiamo procedendo con i colloqui con il suo entourage per il rinnovo. Vlahovic? Vlahovic entro qualche settimana sarà a disposizione. Non è un discorso totalmente chiuso? No», ha concluso.
