Il dirigente bianconero ha parlato a Skysport dell'allenatore e di alcuni singoli giocatori come l'americano che è stato accostato pure all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 16:32)

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, in un'intervista a Skysport, ha parlato di Luciano Spalletti, del suo arrivo in bianconero, di come ha reindirizzato la squadra e si è soffermato anche su alcuni giocatori in particolare, come Mckennie sul quale, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe informata (oltre a club esteri come l'Atletico) anche l'Inter.

«Siamo estremamente contenti del lavoro che sta facendo anche insieme al suo staff, si vede visibilmente anche da fuori quanto la squadra e i singoli giocatori siano migliorati e quindi adesso che abbiamo tante gare importanti a febbraio speriamo possa andare avanti così», ha detto il dirigente sull'ex tecnico dell'Inter.

«Yildiz? Avendo visto tutto il percorso, lo abbiamo visto arrivare a questo livello in prima squadra è qualcosa che capita credo poche volte nel calcio per cui la soddisfazione è ancora maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere. Mckennie sta facendo molto bene: è un calciatore di grande quantità e qualità. Un giocatore instancabile che sta avendo numeri importanti e stiamo procedendo con i colloqui con il suo entourage per il rinnovo. Vlahovic? Vlahovic entro qualche settimana sarà a disposizione. Non è un discorso totalmente chiuso? No», ha concluso.