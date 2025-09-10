In dubbio la presenza di Francisco Conceicao contro l'Inter. Il portoghese è rientrato prima dal ritiro della nazionale per un problema muscolare, le sue condizioni sono valutate giorno per giorno, ma il rischio che possa saltare la sfida con i nerazzurri è più che concreto.

"L’operazione derby d’Italia della Juventus è scattata con l’allarme per Francisco Conceiçao. Il portoghese è rientrato in anticipo dalla nazionale e lunedì si è subito fiondato al J Medical per capire la causa del fastidio muscolare. Gli esami hanno escluso un lungo stop, ma il tempo stringe e il ciclo di ferro della Signora si avvicina. L’ex Porto spera ancora in un recupero in extremis per andare in panchina sabato, ma negli ambienti bianconeri sono molto più prudenti. Alla Continassa vogliono evitare il rischio di perdere Chico per troppe partite e così prevale la cautela. Tradotto: Conceiçao rischia fortemente di saltare tanto l’Inter quanto il debutto stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma martedì prossimo (16 settembre)", scrive La Gazzetta dello Sport.