Momento complicatissimo in casa Milan dopo l'eliminazione a sorpresa in Champions League ai playoff contro il Feyenoord. E anche Sergio Conceicao, secondo Repubblica, non è più così saldo sulla panchina rossonera: "Il tecnico portoghese si gioca il Milan in quattro mesi: ha chance di restare il prossimo anno solo in caso di qualificazione alla Champions. Dovesse fallire, per salvarlo non basterà un eventuale successo in Coppa Italia (il Milan è in semifinale con all’orizzonte un possibile nuovo derby con l’Inter). Conceiçao è appoggiato da Ibra («Ha la nostra fiducia», ha ribadito Zlatan ieri ricevendo il tapiro da Striscia la Notizia), ma senza il quarto posto neppure il super consulente di RedBird potrà salvarlo.