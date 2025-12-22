FC Inter 1908
Inter, gli ultimi aggiornamenti su Calhanoglu. Atalanta? Chivu pronto a dargli le chiavi

Inter, gli ultimi aggiornamenti su Calhanoglu. Atalanta? Chivu pronto a dargli le chiavi - immagine 1
Dopo essere stato a riposo anche nella Supercoppa contro il Bologna, Hakan Calhanoglu è pronto a tornare
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo essere stato a riposo anche nella Supercoppa contro il Bologna, Hakan Calhanoglu è pronto a tornare. Il centrocampista lavorerà tutta settimana per recuperare la condizione e mettersi a disposizione dal 1'.

"Guardando indietro, a volte quello che non accade fa più rumore di ciò che succede. Proiettandosi avanti con ottimismo, invece, quello che sarà può soltanto far ben sperare. Per l’Inter lo schiaffo di Riad è alle spalle e il ritorno al campionato un appuntamento all’orizzonte non vicinissimo ma in grado di far voltare pagina. Per Hakan Calhanoglu il «non-rigore» della semifinale di Supercoppa è un ricordo e la riconsegna delle chiavi del centrocampo a Bergamo contro l’Atalanta un atto dovuto per chi ha una posizione centralissima in squadra. In ogni senso. Il turco è pronto a tornare lì in mezzo e da buon regista a (ri)accomodarsi sulla classica sedia cinematografica, il trono di chi deve dirigere le operazioni", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Inter, gli ultimi aggiornamenti su Calhanoglu. Atalanta? Chivu pronto a dargli le chiavi- immagine 2
Getty Images

"Calhanoglu non si vede in campo dal 9 dicembre, l’ultima serata di Champions giocata dall’Inter fin qui, quella degli 11 minuti prima dell’infortunio. Contro il Liverpool, il turco si è fermato in tempo e quell’acciacco da subito non ha destato troppa preoccupazione. Ma tra l’aver scongiurato presto qualsiasi pensiero di lungo stop e la necessità di non correre alcun rischio di eventuali ricadute o periodi più lunghi del previsto ai box, Chivu — insieme all’infermeria nerazzurra — ha preferito usare la più congrua dose di cautela e mettere da parte qualsiasi frenesia. Il turco tornerà presto in campo, si diceva post Liverpool, ma senza affrettare i tempi. Genova è stato il primo campo su cui questo pensiero è diventato un fatto. Dopo la panchina a Marassi è partito un altro conto alla rovescia; nella clessidra c’era la sabbia araba. Calha è partito, poi l’epilogo è noto, così come il suo ruolo da spettatore della semifinale e della sequenza horror di rigori che hanno portato all’eliminazione. Lui, che in carriera ne ha segnati 53 (21 solo in Serie A) e sbagliati 7 (in campionato, solo con l’Inter, ha fallito due volte), è rimasto a guardare. Decisione del suo allenatore — nessuno si è tirato indietro, tanto meno il rigorista principe —, perché farlo calciare a freddo non sarebbe stata una grande idea. Troppo «fresco» l’infortunio agli adduttori, troppo grande il rischio che quel rigore si potesse trasformare in un boomerang e in un nuovo biglietto verso l’infermeria".

Inter, gli ultimi aggiornamenti su Calhanoglu. Atalanta? Chivu pronto a dargli le chiavi- immagine 3
Getty Images

"Adesso davanti a Calhanoglu c’è solo la Dea. Il turco torna per riprendersi l’Inter e ripartire da dove aveva lasciato, in una stagione da 7 gol 3 assist tra A e Champions. Solo con le 6 reti realizzate in campionato è diventato la miglior versione di se stesso, superando i gol della passata stagione (fatti però in 29 gare, non 12...). Ieri si è allenato in gruppo, il suo recupero — fondamentale per il gioco di Chivu — procede spedito e questi giorni di lavoro in più senza partite sono manna dal cielo per tornare in piena forma. È così che si recuperano gli insostituibili", aggiunge il quotidiano.

