In Arabia sono ancora convinti che l'Al-Hilal, club di Simone Inzaghi, non abbia mollato la presa sul ds dell'Inter

Marco Astori Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 08:16)

Nuove voci, dopo quelle dei recenti mesi, sul futuro di Piero Ausilio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, in Arabia sono ancora convinti che l'Al-Hilal, club di Simone Inzaghi, non abbia mollato la presa sul ds dell'Inter. Si legge: "Dopo aver convinto Inzaghi con un mega contratto da 26 milioni l’anno, l’Al-Hilal avrebbe voluto ricomporre a mercato concluso, dunque a settembre, la coppia tecnico-ds che all’Inter aveva portato negli ultimi anni uno scudetto, cinque trofei fra Coppe Italia e Supercoppe e due finali di Champions, però l’affondo non si è mai concretizzato.

Anzi. E' stato stoppato quasi sul nascere, nonostante ad agosto per un mese abbondante in Arabia abbiano dato quasi per scontato l'arrivo di Ausilio (e pure del suo vice Baccin) in autunno. E il motivo di questa trattativa mai entrata nel vivo sta nello stesso dirigente nerazzurro che, legatissimo all’Inter - club dove è approdato nel gennaio 1998 come segretario del settore giovanile -, non ha mai aperto le porte a un trasferimento in Arabia. E non lo farà neanche nei prossimi mesi. Ausilio è totalmente immerso nel progetto Inter e non intende lasciare la società, come per altro aveva fatto intendere in un'intervista di qualche mese fa.

«L'Al-Hilal? C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui». Probabilmente a Riad hanno iniziato a circolare nuovi rumors su Ausilio per la semplice presenza del dirigente in città per seguire la squadra impegnata venerdì scorso nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna, ma non ci sono stati assolutamente contatti. Ausilio - impegnato nel capire come e se rinforzare la squadra a gennaio - quando ieri la nuova voce è cominciata a circolare, ha subito smentito seccamente qualsiasi illazione. Ha chiuso la porta e non la aprirà".