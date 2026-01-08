"L’Inter non è ancora campione d’inverno perché tra la gara di oggi col Genoa e i recuperi della prossima settimana il Milan, solo lui, mantiene una chance di sorpasso. Essendo però l’opzione largamente più probabile, diciamo che nei tornei a 20 squadre un titolo di metà percorso con quattro sconfitte sulla groppa non s’era mai visto. E dunque la percezione che Cristian Chivu stia effettivamente facendo qualcosa di diverso, malgrado lo stesso modulo e in gran parte gli stessi uomini, è forte.