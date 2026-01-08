L'esterno è sempre uno dei giocatori più incisivi e determinanti della formazione. Ma con l'arrivo di Chivu ha sempre più autonomia

L'esterno dell'Inter, Federico Dimarco, è sempre uno dei giocatori più incisivi e determinanti della formazione. Ma con l'arrivo di Chivu ha sempre più autonomia

"Dopo il destro birichino alle spalle di Corvi, Federico Dimarco è andato diritto verso la sua panchina e ha abbracciato stretto stretto Stefano Rapetti, il preparatore-sergente che l’Inter ha messo accanto a Chivu per cancellare i cali fisici del passato. Di tutte le carinerie possibili successive a un gol, questa è la meno casuale: l’abbraccio è un messaggio urbi et orbi, l’esterno nerazzurro ha tutt’altra autonomia da quando c’è lui a spremere la squadra. Lo stesso Dimarco tempo fa aveva lanciato una frecciata al vecchio staff di Simone Inzaghi, ricordando i tempi in cui veniva regolarmente tirato via dalla contesa dopo un’ora o poco più", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Nello stesso tempo, faceva notare come nella nuova gestione romena gli fosse data fiducia per un tempo maggiore: così facendo, lui stesso poteva mantenere una migliore condizione e non mollare i compagni sul più bello. Insomma, il nuovo Dimarco tira più a lungo, spesso fino alla fine delle partite, per la gioia di tutta l’Inter. In sei delle ultime sette ha giocato in scioltezza fino al 90’, scattando continuamente come ieri tra la nebbia e il gelo di Parma. Oltre allo standard fisico elevatosi all’improvviso, con dati sorprendenti anche nel day by day di Appiano, c’è la sempre più copiosa produzione offensiva dopo il terzo gol stagionale: è proprio Dimarco il secondo giocatore più decisivo della compagnia assieme a Calhanoglu. Nella somma di gol e assist, solo Lautaro (14) è davanti al mancino azzurro e al regista turco (8). Se si restringe il punto di osservazione ai soli difensori d’Europa, solo Alejandro Grimaldo, collega mancino del Bayer Leverkusen, ha contribuito ad altrettante marcature".

"Col sinistro Dimarco è capace di tutto, costruisce castelli ma pure monolocali, affresca e randella, però anche l’uso del destro sta diventando degno di nota: dei 21 gol interisti della vita, quattro li ha fatti con il piede “sbagliato”. L’ultimo, bizzarria del destino, l’aveva segnato proprio al Parma l’anno passato, ma a San Siro: evidentemente questi rivali lo ispirano per giocate estrose, non convenzionali. Dal suo arrivo all’Inter nella stagione 2021-22 nessun difensore ha segnato più gol in A di Dimash, 18 come Theo, che adesso corre con Inzaghi, e Dumfries, che dopo l’infortunio ha lasciato una voragine a destra", aggiunge Gazzetta.