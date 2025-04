"Quando il derby era ancora sullo 0-0, in un’azione paragonabile lo sciagurato Taremi ha fatto la cosa probabilmente migliore della sua stagione, un assist di testa all’indietro per innescare Lautaro, che ha calciato in curva una palla più facile di quella di Monaco. Se l’ha sbagliata così è perché non se l’aspettava. In Thuram ormai ha fiducia, in Taremi non l’avrà mai. Sarà della partita dall’inizio anche Dumfries, il più migliorato degli interisti in stagione, ed è un bene perché l’ultimo Bisseck ha più bisogno di protezione di Pavard".