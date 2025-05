“Simone Inzaghi è un allenatore molto più stimato all’estero che in Italia, perché all’estero non interessa la sua comunicazione — troppo elementare per i nostri canoni sofisticati — ma il modo in cui fa giocare l’Inter. Così hanno notato da tempo il lavoro sulle due punte centrali mentre ormai ovunque in Europa il centravanti è uno e gli altri gli girano attorno. Il gol di Lautaro a Monaco, smarcato dal colpo di tacco di Thuram, è un manifesto in tal senso. All’estero poi nessuno si chiede se Inzaghi non avrebbe fatto meglio a rinunciare a un traguardo, perché non è chiaro come concretamente ci si rinuncia. Perdendo apposta le partite? Beh, non si fa, specie se sei un grande club. Lo step di «rinuncia» successivo, il turnover, è stato ampiamente praticato da Simone, ma in modo da arrivare in corsa ovunque a fine aprile. Ed è per questo che prima della madre di tutte le partite, stasera a San Siro col Barcellona, votiamo la fiducia a Inzaghi e l’apprezzamento per la stagione dell’Inter.