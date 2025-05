"In Europa mai i nerazzurri hanno sbagliato prestazione, neppure nell'unica sconfitta di Leverkusen. [...] Una vittoria stasera colorerebbe la stagione e darebbe al tecnico la possibilità di una rivincita che merita da due anni a questa parte. Per farlo, Pavard a parte, si appoggerà agli uomini migliori. Gioca l'Inter che mai ha tradito, in Europa. Gioca la squadra che si è messa in testa la finale di Monaco, giusto per chiudere un cerchio. E il cerchio l'ha aperto Inzaghi nel 2021: prima di lui l'Inter non raggiungeva gli ottavi di finale da 10 anni. Come a dire: so bene cosa abbiamo fatto, ora completiamo l'opera".