Condò: “Mercato Inter? Si poteva fare di più sull’età. Lookman? Si è spaventata troppo presto”

Il giornalista, sulle pagine del Corriere della Sera, ha detto la sua sul mercato dell'Inter e sul mancato arrivo di Lookman dall'Atalanta
Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha detto la sua sul mercato dell'Inter e sul mancato arrivo di Lookman dall'Atalanta:

All'Inter diamo 6+. Marotta e Ausilio avevano tre obiettivi. Migliorare l’attacco, e il compito non difficile è stato eseguito; diminuire l’età media, e si poteva fare qualcosa di meglio (Akanji migliora Pavard, ma non all’anagrafe); trovare chi sappia saltare l’uomo, e su Lookman la sensazione è che ci si sia spaventati un po’ troppo presto della faccia feroce dell’Atalanta. Nelle pieghe dell’affare Zalewski, qualcosa ci si poteva inventare.

