"Meno di un’ora dopo la sua ultima prodezza, il Napoli è andato in campo con molta pressione addosso e una fortuna: non c’è squadra che parta più svagata del Milan, e infatti nel giro di 20’ due catastrofiche letture difensive hanno permesso a Conte di avanzare 2-0. Un giorno parleremo di quanto sia cresciuto con lui un giocatore non più giovane (31) come Politano, autore del primo gol dopo 60’’. Come successo altre volte (Lecce, Como, Lazio, Torino…) dopo la sveglia il Milan è stato superiore, ricco com’è di talento e giocate. È stato persino dominante nel finale ma il Napoli, pur perdendo terreno e chiudendo in apnea, ha resistito perché è una squadra. E si sveglia sempre all’ora giusta. La campana dell’ultimo giro — da qui al traguardo non ci si fermerà più — ha segnato un cambio di passo del treno che insegue la Champions".