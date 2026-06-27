Dopo la fine della vicenda Palestra, finito al Chelsea dopo essere stato a lungo nel mirino dell'Inter, più di qualcuno ha messo nel mirino il modus operandi e le tempistiche di Oaktree, la proprietà nerazzurra. Sull'argomento Paolo Condò si è espresso così sul Corriere della Sera:

"Marotta e Ausilio avrebbero firmato di buon grado (per Palestra, ndr), specie dopo che l’addio forzato a Dumfries ha scoperchiato la necessità di una degna sostituzione. Ma il timing del fondo Oaktree, par di capire, non è quello indispensabile in una trattativa calcistica di alto livello. E questa è una discrepanza alla quale l’Inter dovrebbe porre rimedio — forte dei risultati anche economici ottenuti in questi anni — perché non ha senso sperare che un ragazzo di 21 anni rifiuti la Premier League, ha senso blindarlo prima che uno col carisma di Xabi Alonso lo chiami".