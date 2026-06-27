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Condò: “Oakree, tempi non da trattative di alto livello. Inter deve rimediare, non ha senso…”
Dopo la fine della vicenda Palestra, finito al Chelsea dopo essere stato a lungo nel mirino dell'Inter, più di qualcuno ha messo nel mirino il modus operandi e le tempistiche di Oaktree, la proprietà nerazzurra. Sull'argomento Paolo Condò si è espresso così sul Corriere della Sera:
"Marotta e Ausilio avrebbero firmato di buon grado (per Palestra, ndr), specie dopo che l’addio forzato a Dumfries ha scoperchiato la necessità di una degna sostituzione. Ma il timing del fondo Oaktree, par di capire, non è quello indispensabile in una trattativa calcistica di alto livello. E questa è una discrepanza alla quale l’Inter dovrebbe porre rimedio — forte dei risultati anche economici ottenuti in questi anni — perché non ha senso sperare che un ragazzo di 21 anni rifiuti la Premier League, ha senso blindarlo prima che uno col carisma di Xabi Alonso lo chiami".
"Era successo l’anno scorso con Giovanni Leoni, finito al Liverpool in una notte perché i 30 milioni richiesti dal Parma spaventavano tutti. In Italia. Ma i talent scout internazionali non si lasciano fuorviare dai risultati della nostra Nazionale, e il quartetto «inglese» Donnarumma, Palestra, Calafiori e Tonali costituirà lo scheletro dell’Italia che verrà".
(Fonte: Corriere della Sera)
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