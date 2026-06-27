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Condò: “Oakree, tempi non da trattative di alto livello. Inter deve rimediare, non ha senso…”

Condò: “Oakree, tempi non da trattative di alto livello. Inter deve rimediare, non ha senso…” - immagine 1
Dopo la fine della vicenda Palestra, finito al Chelsea, più di qualcuno ha messo nel mirino il modus operandi e le tempistiche di Oaktree
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo la fine della vicenda Palestra, finito al Chelsea dopo essere stato a lungo nel mirino dell'Inter, più di qualcuno ha messo nel mirino il modus operandi e le tempistiche di Oaktree, la proprietà nerazzurra. Sull'argomento Paolo Condò si è espresso così sul Corriere della Sera:

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"Marotta e Ausilio avrebbero firmato di buon grado (per Palestra, ndr), specie dopo che l’addio forzato a Dumfries ha scoperchiato la necessità di una degna sostituzione. Ma il timing del fondo Oaktree, par di capire, non è quello indispensabile in una trattativa calcistica di alto livello. E questa è una discrepanza alla quale l’Inter dovrebbe porre rimedio — forte dei risultati anche economici ottenuti in questi anni — perché non ha senso sperare che un ragazzo di 21 anni rifiuti la Premier League, ha senso blindarlo prima che uno col carisma di Xabi Alonso lo chiami".

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"Era successo l’anno scorso con Giovanni Leoni, finito al Liverpool in una notte perché i 30 milioni richiesti dal Parma spaventavano tutti. In Italia. Ma i talent scout internazionali non si lasciano fuorviare dai risultati della nostra Nazionale, e il quartetto «inglese» Donnarumma, Palestra, Calafiori e Tonali costituirà lo scheletro dell’Italia che verrà".

(Fonte: Corriere della Sera)

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