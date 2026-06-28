Un presente brillante, e un futuro che promette di essere ancora più brillante. Pio Esposito è pronto per compiere un ulteriore salto in avanti nella sua carriera, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Esposito, ancor di più dopo una prima stagione da ricordare tra i grandi, fa sempre rima con prospettiva. Questa sarà la sua estate: non più giovane da svelare ma certezza dalla quale ripartire ancora per confermarsi nelle competizioni casalinghe e rilanciarsi tra le stelle d'Europa. Nel giro di dodici mesi si è preso l'Inter come nessun altro ha fatto e praticamente nella rosa nerazzurra è l'unico incedibile al pari del capitano Lautaro".

"Sarà comunque l'estate di Pio, a partire da metà luglio. Il 16 del prossimo mese l'Inter partirà per il ritiro in Germania e il neo 21enne sarà lì pronto a iniziare la preparazione atletica in vista di una stagione che vuole diventi quella della definitiva consacrazione. Esposito non è più una sorpresa. [...] A Donaueschingen sarà l'unico dei quattro attaccanti "big" di Chivu in ritiro — visto che gli altri, Lautaro, Thuram e Bonny, o saranno ancora al Mondiale oppure in vacanza — rigenerato da un post double in cui prima ha ritrovato il gol in Nazionale (suo l'1-0 sia in Lussemburgo sia in Grecia) e poi si è goduto il tempo libero tra famiglia, amici e i bambini della scuola calcio Voluntas Brescia. Tra meno di venti giorni tornerà a pensare e vedere solo nerazzurro".