Gianni Visnadi, dalle colonne de Il Giornale, è tornato sulla conferenza stampa di Antonio Conte che, alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, ha nuovamente alzato i toni a difesa del suo Napoli: "Conte è questo, da sempre. Grande allenatore e arruffa popolo ancora più grande.
Visnadi: “Conte? Se parla lui di arbitri è il momento giusto, se lo fanno altri…”
L'allenatore del Napoli, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte, ha nuovamente alzato i toni
[...] Conte è anche questo: lingua lunghissima, che sa essere velenosa come poche altre. Simone Inzaghi, nello sprint scudetto dello scorso anno, provò a inseguirlo sul piano della provocazione, deragliando poco dopo il via. Certe cose bisogna saperle fare e farle bene. Decide Conte i tempi e i modi e i suoi bersagli, l'ha sempre fatto: a Torino o a Londra, a Milano o in Nazionale. Paladino del proprio brand. Napoli non è certo l'eccezione.
Così, se parla lui di arbitri è il momento giusto per farlo (i famosi retropensieri di un anno fa), ma se lo fa qualcun altro è solo per crearsi alibi o incassare crediti".
