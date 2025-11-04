Gianni Visnadi, dalle colonne de Il Giornale, è tornato sulla conferenza stampa di Antonio Conte che, alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, ha nuovamente alzato i toni a difesa del suo Napoli: "Conte è questo, da sempre. Grande allenatore e arruffa popolo ancora più grande.

[...] Conte è anche questo: lingua lunghissima, che sa essere velenosa come poche altre. Simone Inzaghi, nello sprint scudetto dello scorso anno, provò a inseguirlo sul piano della provocazione, deragliando poco dopo il via. Certe cose bisogna saperle fare e farle bene. Decide Conte i tempi e i modi e i suoi bersagli, l'ha sempre fatto: a Torino o a Londra, a Milano o in Nazionale. Paladino del proprio brand. Napoli non è certo l'eccezione.