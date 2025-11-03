Conte ricomincia: “Arbitri? Avete visto: appena qualcuno ha parlato…”

"Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri. Cerchiamo di stare sereni"

Redazione1908 3 novembre - 13:36

"Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri, appena qualcuno solleva un problema vedete che li mandiamo in confusione. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più. Cerchiamo di stare sereni e di credere in un'attenzione equilibrata da parte degli arbitri, dispiace perché a volte vedi come il sistema veramente non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento vedete cos'è successo".

Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Chmpions League contro l'Eintracht Francoforte. "Io parlo di realtà dei fatti, non di cose ipotetiche - ha aggiunto - Cerchiamo di lasciarli tranquilli sperando che facciano attenzione.

Io a volte faccio fatica a capire, richiamare l'arbitro al monitor non significa che c'è assolutamente un errore e che l'arbitro deve sentirsi in dovere di cambiare decisione. Facciamo attenzione perché è molto debole la situazione, bisogna cercare di essere quanto più collaborativi ma collaborativi nella maniera giusta, non come ho visto in passato"