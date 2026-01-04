Prosegue il duello a distanza in Serie A tra Inter e Napoli e tra i due allenatori, tra campo e battaglia mediatica

Una doppia sfida, in campo e fuori. Prosegue il duello a distanza tra Antonio Conte e Cristian Chivu. Oggi i partenopei saranno di scena all’Olimpico contro la Lazio, mentre i nerazzurri ospitano questa sera il Bologna a San Siro.

“A chi gli chiede conto delle frecciate (vecchie, visto che da Napoli tutto tace), il tecnico nerazzurro replica con la consueta calma olimpica” sottolinea Libero in riferimento alla conferenza stampa di ieri.

L’Inter vuole sfatare il tabù Bologna:

“Stasera a San Siro arriva infatti il Bologna, bestia nera in Supercoppa, nei campionati sfumati al Dall’Ara e non solo: dal 2022 a oggi, l’Inter l’ha battuto solo 2 volte su 9, […] È una squadra che l’Inter soffre strutturalmente, tanto da spingere l’allenatore a elogiare la ricerca delle «giocate meno belle», quei falli tattici e quella «cattiveria» che i nerazzurri avevano un po’ smarrito”.

Sul mercato:

“Si parla di Frattesi e De Vrij («Avranno più opportunità») e di Cancelo (che aspetta il Barcellona prima di rispondere ai nerazzurri) che l’Inter ha domandato all’Al Hilal solo dopo che questi ha chiesto Acerbi. Il mister preferirebbe «parlare di Luis Henrique, di Diouf, di Darmian che sta per tornare», non di chi non c’è”.