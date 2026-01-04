FC Inter 1908
TS – Inter-Bologna, tre dubbi di formazione per Chivu ma…

Il focus sull'undici che scenderà in campo stasera dal primo minuto dal quotidiano torinese
Daniele Vitiello
Poche ore ancora prima del fatidico momento. Chivu comunicherà ai suoi giocatori le scelte di formazione per Inter-Bologna soltanto prima di partire per lo stadio, come di consueto. Quanto eventualmente cambierà l'undici titolare rispetto all'ultima gara lo si scoprirà dunque a ridosso del calcio d'inizio. TuttoSport di stamattina fa luce su quelle che sono state le riflessioni di giornata per l'allenatore nerazzurro:

"Tre i dubbi per stasera, anche se Chivu dovrebbe confermare l'undici che ha vinto a Bergamo una settimana fa, quindi con Bisseck, Zielinski e Thuram favoriti su De Vrij, Mkhitaryan e Pio Esposito".

