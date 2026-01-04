TS – Inter-Bologna, tre dubbi di formazione per Chivu ma…

Poche ore ancora prima del fatidico momento. Chivu comunicherà ai suoi giocatori le scelte di formazione per Inter-Bologna soltanto prima di partire per lo stadio, come di consueto. Quanto eventualmente cambierà l'undici titolare rispetto all'ultima gara lo si scoprirà dunque a ridosso del calcio d'inizio. TuttoSport di stamattina fa luce su quelle che sono state le riflessioni di giornata per l'allenatore nerazzurro:

"Tre i dubbi per stasera, anche se Chivu dovrebbe confermare l'undici che ha vinto a Bergamo una settimana fa, quindi con Bisseck, Zielinski e Thuram favoriti su De Vrij, Mkhitaryan e Pio Esposito".