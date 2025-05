"«Troppa pressione quest’anno, troppa» sembrano messaggi evidenti, nemmeno tanto cifrati, come a dire non ce la faccio a resistere e portare questo peso enorme sulle spalle. Il peso di una squadra depauperata a gennaio, di una società sorda ad alcune sue richieste, di una piazza che s’è abituata bene e chiede di vincere". Antonio Conte ieri ha parlato dell'ultima gara del suo Napoli, contro il Cagliari, la giocherà per afferrare lo scudetto. Non lo avevano messo in conto, ma sta per arrivare e il tecnico ha già specificato qual è stato il suo contributo in quest'annata in cui l'obiettivo definito, tornare in Champions, è stato già raggiunto.