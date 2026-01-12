Il rigore concesso all'Inter dall'arbitro Doveri ha fatto alterare non poco l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, espulso e a rischio di una lunga squalifica. La Repubblica oggi in edicola scrive:

"Il campionato stava per spirare poco dopo la metà del secondo tempo, quando lo specialista Çalhanoglu ha segnato uno dei suoi rigori più perfetti, spiazzando lo specialista Milinkovic, atto finale della recita bollente di cui Antonio Conte, il più focoso degli allenatori nostri, era stato protagonista".

"Stavolta è andato oltre, urlando per quattro volte «vergognatevi» in faccia al quarto uomo Colombo e poi ancora mentre scendeva le scale verso gli spogliatoi (ma il plurale intendeva coinvolgere tutti, probabilmente da Rocchi in giù), dopo aver scagliato una bottiglietta e calciato di rabbia un pallone che a momenti finiva in curva, meritandosi il rosso dell’arbitro Doveri e, in prospettiva, una squalifica non lieve. Nel frattempo, Chivu fomentava con ampi gesti il tifo di San Siro, già incandescente di suo".