Libero – Conte pensa a Inzaghi ma Inzaghi non ricambia

"«Godiamoci questa guerra di nervi con l’Inter», dice Antonio Conte prima di ospitare l’Empoli (20.45, Dazn) e provare a tornare a -3. Una frase che fa sorridere e riflettere, riflettere e sorridere, ognuno scelga l’ordine che preferisce. Perché l’impressione è che questa guerra di nervi non esista, al momento. Magari ci sarà nelle ultime 2-3 giornate, ma per ora è solo nella testa del mister". Così Claudio Savelli, in un editoriale per il quotidiano Libero parla della battaglia a distanza tra Inter e Napoli per lo scudetto e sottolinea come mentre il Napoli, questa sera, dovrà pensare alla vittoria per recuperare tre punti all'Inter, la squadra nerazzurra sarà già proiettata sulla partita di Champions di mercoledì.