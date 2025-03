L'Inter dovrà far fronte, oltre alle altre assenze, alla mancanza di un giocatore come Lautaro per le prossime gare. Con l'Udinese Thuram è l'unico sicuro di una maglia da titolare, si contenderanno il posto al suo fianco altri due giocatori. Visto che Taremi arriverà solamente domani dopo la doppietta in Nazionale.

"Uno dei problemi nella preparazione della sfida di domenica sarà, proprio, la ricerca di un partner d’attacco per Marcus Thuram. Al francese, definitivamente tornato in gruppo dopo aver lasciato di gran corsa il ritiro della propria nazionale, verranno chiesti gli straordinari tra domenica e il derby di Coppa Italia contro il Milan. In questa prima occasione di campionato, invece, si scaldano sia Arnautovic, che con la sua Austria ha giocato una partita e mezza, sia il Tucu Correa, dato in risalita dopo il lavoro fruttuoso alla Pinetina. Tra l’altro, proprio a Thuram piace parecchio far coppia con l’altro argentino: certi movimenti lo aiutano a trovare spazi in libertà", scrive La Gazzetta dello Sport.