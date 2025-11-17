La verità è che manca molto Tonali, in mezzo. Rino l’ha tenuto fuori perché è diffidato e, in attesa degli spareggi, non potevamo certo permetterci di fargli rischiare un’ammonizione. Tonali è fondamentale in questa squadra. Infatti la ripresa comincia con Barella (ammonito) e Frattesi (già diffidato) che tornano in campo: segno che Rino non li ritiene decisivi per il nostro assetto tattico. Barella, diciamocelo, s’è un po’ fermato. È rimasto un buon calciatore, forse nemmeno più definibile ottimo. Quanto a Frattesi (sostituito da Cristante): ci sarà un motivo se tutti i tecnici che lavorano con lui, da Inzaghi a Chivu, passando per Spalletti, non lo prendono mai troppo sul serio.