L'attaccante dell'Inter Pio Esposito è tra i pochi a salvarsi nella gara persa dall'Italia contro la Norvegia. E fa ben sperare per il futuro
CorSera – Ora Haaland conosce Esposito: può portarci ai Mondiali? Eravamo abituati a scarponi…
Brutta Italia contro la Norvegia. Gli azzurri illudono nel primo tempo ma poi vengono travolti da Haaland e compagni. Si salva solo Esposito, come scrive il Corriere della Sera:
"Salviamo solo i primi appunti scarabocchiati subito, freneticamente, dopo dieci minuti esatti. Ma giusto per il gusto di farveli leggere. Perché, sì, ecco: qualche istante fa ha segnato Pio Esposito, che ci porta avanti con un gol sul quale, forse, è possibile indugiare. Intanto: perché il primo pensiero che viene è per quel simpaticone di Haaland, tanta ironia a chilo, il quale alla vigilia aveva fatto lo sbruffoncello dicendo di non sapere nemmeno chi fosse «Bio Esposto». Beh, biondino: poi potrai castigarci pure con una doppietta, adesso però hai fatto la sua conoscenza. Pio è quel ragazzo di vent’anni che ti ha appena segnato un gran gol proprio da centravanti. Può darsi l’abbiate visto già anche in tivù: se no, recuperatelo in rete.
Osservatelo questo talento dell’Inter, mentre ferma il pallone nell’area piccola, lo doma con mestiere, quasi se l’incolla sul piede, per poi compiere una di quelle torsioni che sono sempre più rare nelle aree di rigore. Si tiene il difensore addosso e lo usa come appoggio. È un movimento perfetto. Da accademia. Qui in tribuna stampa ci scambiamo occhiate compiaciute, e in alcune c’è anche del comprensibile stupore, perché come sapete bene — negli ultimi tempi — siamo stati costretti a commentare scarponi che faticavano pure a stoppare la palla e che chiamavamo centravanti più per convenzione, che per convinzione. La domanda, adesso, è: questo ragazzone che segna nel suo stadio è un regalo del destino? È lui l’uomo che può aiutarci ad andare ai Mondiali?".
