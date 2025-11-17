"Salviamo solo i primi appunti scarabocchiati subito, freneticamente, dopo dieci minuti esatti. Ma giusto per il gusto di farveli leggere. Perché, sì, ecco: qualche istante fa ha segnato Pio Esposito, che ci porta avanti con un gol sul quale, forse, è possibile indugiare. Intanto: perché il primo pensiero che viene è per quel simpaticone di Haaland, tanta ironia a chilo, il quale alla vigilia aveva fatto lo sbruffoncello dicendo di non sapere nemmeno chi fosse «Bio Esposto». Beh, biondino: poi potrai castigarci pure con una doppietta, adesso però hai fatto la sua conoscenza. Pio è quel ragazzo di vent’anni che ti ha appena segnato un gran gol proprio da centravanti. Può darsi l’abbiate visto già anche in tivù: se no, recuperatelo in rete.