L'Inter viene eliminata dalla Supercoppa dal Bologna ai calci di rigore. L'Inter passa in vantaggio, poi viene raggiunta e spreca parecchi occasioni.
CorSera – Inter, a destra serve un aiuto dal mercato. Una sola consolazione dopo la sconfitta
"L’unica consolazione della serata dei nerazzurri, dopo un’eliminazione che potenzialmente costa 6,6 milioni (2,4 il premio incassato contro i 9 che vanno alla vincitrice) è proprio quella di aver ritrovato un portiere come Martinez, che dopo aver superato lo choc di cinquanta giorni fa, quando investì un 81enne sulla strada per Appiano, adesso può prendere il posto di Sommer con continuità.
La prima assoluta da titolari della coppia Bonny-Thuram invece non convince fino in fondo, perché manca quel lavoro di scavo a metà campo che sanno fare sia Lautaro che Esposito. E sulla destra le contromisure per l’assenza di Dumfries non sono incisive: Luis Henrique non fa mai la differenza, a parte quando calcia il pallone a caso, perdendo il possesso nell’azione che porta al rigore di Orsolini, Diouf nel finale fa meglio. Ora rientrerà Darmian, ma un aiuto dal mercato sembra necessario", analizza il Corriere della Sera.
