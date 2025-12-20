La prima assoluta da titolari della coppia Bonny-Thuram invece non convince fino in fondo, perché manca quel lavoro di scavo a metà campo che sanno fare sia Lautaro che Esposito. E sulla destra le contromisure per l’assenza di Dumfries non sono incisive: Luis Henrique non fa mai la differenza, a parte quando calcia il pallone a caso, perdendo il possesso nell’azione che porta al rigore di Orsolini, Diouf nel finale fa meglio. Ora rientrerà Darmian, ma un aiuto dal mercato sembra necessario", analizza il Corriere della Sera.