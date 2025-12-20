La timidezza di Luis Henrique, "che non si può più permettere" (5 in pagella), gli errori di Barella ("alterna grandi giocate a momenti in cui sbaglia passaggi facili e anche sul rigore sbaglia malamente") e che valgono un cinque e mezzo, Bastoni che si merita comunque 6.5 perché ispira Thuram sul gol ma poi sbaglia un rigore clamoroso, Zielinski migliore della mediana interista e quindi da 6.5 in pagella. Questa l'analisi di TuttoSport rispetto al rendimento dei singoli nella gara contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa.