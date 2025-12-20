FC Inter 1908
TS – Bologna-Inter, le pagelle: Barella sbaglia troppo. Bonny, che brutto quel rigore

TS – Bologna-Inter, le pagelle: Barella sbaglia troppo. Bonny, che brutto quel rigore - immagine 1
I voti del giornale torinese dopo la sfida nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La timidezza di Luis Henrique, "che non si può più permettere" (5 in pagella), gli errori di Barella ("alterna grandi giocate a momenti in cui sbaglia passaggi facili e anche sul rigore sbaglia malamente") e che valgono un cinque e mezzo, Bastoni che si merita comunque 6.5 perché ispira Thuram sul gol ma poi sbaglia un rigore clamoroso, Zielinski migliore della mediana interista e quindi da 6.5 in pagella. Questa l'analisi di TuttoSport rispetto al rendimento dei singoli nella gara contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa.

TS – Bologna-Inter, le pagelle: Barella sbaglia troppo. Bonny, che brutto quel rigore- immagine 2
Getty Images

Il voto più basso, 4.5, il giornale torinese lo dà a Bisseck che fa un altro fallo di mano decisivo ("un regalo agli avversari, così non va"). E poi c'è il 5 di Bonny che è stato scelto dal primo minuto al posto di Lautaro Martinez. Sull'ex attaccante del Parma il quotidiano nelle sue pagelle scrive: "Si dà da fare ma gli manca sempre un pizzico di cattiveria. Tira un rigore che più brutto di così non si può". Oggettivamente...

(Fonte: TS)

