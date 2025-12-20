La timidezza di Luis Henrique, "che non si può più permettere" (5 in pagella), gli errori di Barella ("alterna grandi giocate a momenti in cui sbaglia passaggi facili e anche sul rigore sbaglia malamente") e che valgono un cinque e mezzo, Bastoni che si merita comunque 6.5 perché ispira Thuram sul gol ma poi sbaglia un rigore clamoroso, Zielinski migliore della mediana interista e quindi da 6.5 in pagella. Questa l'analisi di TuttoSport rispetto al rendimento dei singoli nella gara contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa.
TS – Bologna-Inter, le pagelle: Barella sbaglia troppo. Bonny, che brutto quel rigore
I voti del giornale torinese dopo la sfida nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna
Il voto più basso, 4.5, il giornale torinese lo dà a Bisseck che fa un altro fallo di mano decisivo ("un regalo agli avversari, così non va"). E poi c'è il 5 di Bonny che è stato scelto dal primo minuto al posto di Lautaro Martinez. Sull'ex attaccante del Parma il quotidiano nelle sue pagelle scrive: "Si dà da fare ma gli manca sempre un pizzico di cattiveria. Tira un rigore che più brutto di così non si può". Oggettivamente...
(Fonte: TS)
