CorSera – Inter-Barcellona, vigilia thrilling: ecco come sta Lautaro

"Il piano anti Yamal. E il piano pro Lautaro. Un incrocio di stelle, di destini e di dettagli che domani può valere la finale di Champions. In una vigilia che è già un thrilling, perché tutto è intrecciato, anche gli umori, i giochi psicologici: recuperare il proprio capitano a tempo di record per Inzaghi sarebbe fondamentale sotto ogni aspetto. Il fatto che ci sia questa eventualità è già un grande passo rispetto alle lacrime del Montjuic per la leggera elongazione del flessore, senza lesioni. Il Toro è carico. Ma tutto verrà deciso domani". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito a Lautaro Martinez, ancora in dubbio per il ritorno di Champions.