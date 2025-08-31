Il nuovo corso dell'Inter si basa su principi piuttosto chiari. Li stiamo scoprendo un po' per volta, anche grazie alle parole di Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ieri è stato pungolato più volte in conferenza stampa, ad esempio, su un tema che diventerà di stretta attualità per come ha lasciato intendere. Questo il focus del Corriere della Sera:

"Il ritorno di Calha, dopo il sacrificio di Barella in regia con il Toro, riempie una casella a centrocampo e apre il tema del turnover, che diventerà pane quotidiano da metà settembre, già con il doppio impegno con Juve e Ajax (esordio in trasferta in Champions non banale per Chivu che è un ex) fra il 13 e il 17 settembre". Che poi aggiunge: "La questione dei comportamenti, in allenamento e in partita, per Chivu è molto importante. E quando ha parlato di «patti» stipulati in qualche modo con lo spogliatoio si riferisce a questo aspetto".