Il nuovo corso dell'Inter si basa su principi piuttosto chiari. Li stiamo scoprendo un po' per volta, anche grazie alle parole di Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ieri è stato pungolato più volte in conferenza stampa, ad esempio, su un tema che diventerà di stretta attualità per come ha lasciato intendere. Questo il focus del Corriere della Sera:
CorSera – Inter, c’è un tema che diventerà pane quotidiano da metà settembre
Il focus alla luce dei ragionamenti emersi anche nella conferenza stampa di ieri di Cristian Chivu ad Appiano Gentile
"Il ritorno di Calha, dopo il sacrificio di Barella in regia con il Toro, riempie una casella a centrocampo e apre il tema del turnover, che diventerà pane quotidiano da metà settembre, già con il doppio impegno con Juve e Ajax (esordio in trasferta in Champions non banale per Chivu che è un ex) fra il 13 e il 17 settembre". Che poi aggiunge: "La questione dei comportamenti, in allenamento e in partita, per Chivu è molto importante. E quando ha parlato di «patti» stipulati in qualche modo con lo spogliatoio si riferisce a questo aspetto".
