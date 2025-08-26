Passando in rassegna i voti assegnati dal Corriere della Sera ai calciatori dell'Inter dopo la vittoria sul Torino, cade l'occhio sul riferimento a Pavard. 6.5 il voto in pagella per il difensore francese, sul quale però compare anche una considerazione in vista di questi ultimi giorni di mercato. Si legge infatti:
CorSera – Inter, la prima a San Siro è l'ultima per Pavard? Ieri una sola distrazione
Il giudizio sulla prestazione del difensore francese include anche una considerazione sul futuro
"La prima a San Siro potrebbe anche essere l'ultima nell'Inter. Gioca con la solita sicurezza, tiene a freno Vlasic e prova a segnare. Una sola distrazione".
