Serata storica per l'Inter di Simone Inzaghi, che sbanca l'Allianz Arena e si porta a casa l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco l'analisi del Corriere della Sera: "Un passo deciso verso le semifinali. L’Inter spegne il ruggito dell’Allianz e conferma che la Champions è il suo territorio di caccia. Il gol del ribelle Frattesi, a due minuti dal 90’, regala una vittoria meritata, da consegnare alla storia e conferma una grande verità: c’è una netta differenza tra la squadra che difende lo scudetto e quella che prova a vincere in Europa. L’obiettivo, neppure nascosto, è tornare in questa Arena, il 31 maggio, per giocare la finale. La strada è quella giusta. Il 2-1 al Bayern è un piccolo capolavoro, di forza, temperamento, qualità.