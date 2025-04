Le condizioni di Marcus Thuram tengono in apprensione i tifosi dell'Inter. Si spera di vederlo in campo a Barcellona tra tre giorni, ma sapere che non abbia ancora fatto ritorno in campo ad Appiano Gentile desta preoccupazione. Simone Inzaghi e lo staff hanno comunque calibrato il pieno di rientro proprio per la trasferta spagnola, senza forzature che avrebbero potuto creare altri problemi.