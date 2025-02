Inzaghi non fa calcoli, non lascia nulla e batte la Lazio con un gol per tempo, usando con parsimonia i titolari che sabato si giocano un po’ di scudetto a Napoli

Marco Astori Redattore 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 19:02)

Ci sarà il Milan ad attendere l'Inter in semifinale di Coppa Italia. Forse uno stimolo in più per i nerazzurri, già pieni di impegni, ma che ieri sera hanno dato l'ennesima dimostrazione di forza: "Il derby di Supercoppa perso in rimonta a Riad brucia ancora - scrive il Corriere della Sera -. E così, dribblato quello possibile di Champions a causa dell’eliminazione del Milan, l’Inter va a cercarsi la rivincita in semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri.

Inzaghi non fa calcoli, non lascia nulla e batte la Lazio con un gol per tempo, usando con parsimonia i titolari che sabato si giocano un po’ di scudetto a Napoli. E pazienza se anche l’agenda di aprile — in caso di prosieguo in Champions — potrebbe essere intasata con la doppia sfida al Milan: i nerazzurri sono gli unici ancora in corsa su tutti i fronti e con tre mesi da giocare il confine fra una stagione trionfale e una senza titoli è per forza di cose scivoloso, ma va percorso senza paura. Anche perché vincere aiuta a vincere e questo quarto nobile contro la Lazio serve a Inzaghi per tenere alta l’adrenalina".