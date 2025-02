"Acquisito ulteriore materiale audio e video di Juve-Inter del 19 febbraio il Procuratore federale Chiné ha trovato evidenza della bestemmia pronunciata da Lautaro al termine della gara. Il giudice sportivo aveva chiuso l’inchiesta, in mancanza dell’audio incriminato. Lautaro, che in una intervista aveva negato con decisione di aver bestemmiato, verrà convocato in Procura e in caso di deferimento potrà patteggiare una multa: i tempi non saranno brevi. Se fosse stato riconosciuto responsabile della bestemmia entro il pomeriggio seguente al fatto, l’argentino avrebbe rischiato fino a due turni di stop, in quanto capitano", scrive il Corriere della Sera.