"Esposito non ha (ancora) segnato tantissimo, i gol sono 5 distribuiti fra campionato, Champions e Coppa nazionale. Ma fra assist (6) e la capacità innata di difendere il pallone e far giocare la squadra, Pio ha conquistato Chivu e Gattuso. Pio ha già le spalle molto larghe, nonostante i vent’anni".