CorSera – Pio Esposito ha conquistato Chivu e Gattuso: nonostante l’età…

Il focus sul giovane attaccante nerazzurro tenuto in grande considerazione anche in nazionale
Daniele Vitiello
Le parole al miele pronunciate ieri da Gigi Buffon, confermano che Pio Esposito è tenuto in grande considerazione anche in ottica nazionale. L'attaccante dell'Inter può fare le fortune dell'Italia, nella stagione in cui sta esplodendo il suo talento. Lo conferma anche il Corriere della Sera in edicola oggi:

"Esposito non ha (ancora) segnato tantissimo, i gol sono 5 distribuiti fra campionato, Champions e Coppa nazionale. Ma fra assist (6) e la capacità innata di difendere il pallone e far giocare la squadra, Pio ha conquistato Chivu e Gattuso.  Pio ha già le spalle molto larghe, nonostante i vent’anni".

