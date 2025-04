Trevisani: “Il Napoli? Vince a Bologna. Inter in semifinale? Si può fare”

SportMediaset ha chiesto a Riccardo Trevisani come sarà la classifica di Serie A lunedì sera e cosa pensa del prossimo turno dell'Inter in Champions. «Per me, la classifica alla fine di questo turno, sarà Inter 68, Napoli 67, Atalanta 58 e Bologna 56», ha sottolineato il giornalista dando quindi per vincente la squadra di Conte al Dall'Ara contro la formazione di Italiano nella gara di lunedì sera.