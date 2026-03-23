L'edizione odierna del Corriere della Sera critica aspramente la prestazione di alcuni calciatori dell'Inter nel pareggio contro la Fiorentina, in particolare Thuram e Bonny. Scrive il quotidiano:
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fcinter1908 news rassegna stampa Corsera: “Inter, Thuram e Bonny sono inguardabili. L’unico che fa il suo dovere…”
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Corsera: “Inter, Thuram e Bonny sono inguardabili. L’unico che fa il suo dovere…”
L'edizione odierna del Corriere della Sera critica aspramente la prestazione di alcuni calciatori dell'Inter nel pareggio contro la Fiorentina
"Anche se il vantaggio resta consistente, dovrà per forza essere un’Inter molto diversa da questa: con Lautaro — ormai quasi recuperato dall’infortunio al polpaccio — di nuovo al centro dell’attacco e al centro di tutto. Chivu aveva chiesto a Thuram e per esteso a tutti gli altri «di prendersi le proprie responsabilità». Ma il francese è inguardabile, come Bonny".
"E l’unico che fa davvero il suo dovere fino in fondo è Esposito, il più giovane della compagnia, per la gioia del c.t. Gattuso che segue la partita da Coverciano e si gode la sfida nella sfida con Kean".
(Fonte: Corriere della Sera)
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