"Anche se il vantaggio resta consistente, dovrà per forza essere un’Inter molto diversa da questa: con Lautaro — ormai quasi recuperato dall’infortunio al polpaccio — di nuovo al centro dell’attacco e al centro di tutto. Chivu aveva chiesto a Thuram e per esteso a tutti gli altri «di prendersi le proprie responsabilità». Ma il francese è inguardabile, come Bonny".