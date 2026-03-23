"Come intervenire adesso per evitare il crollo? La pausa non aiuta perché le nazionali sottraggono buona parte del gruppo a Chivu. La speranza dell’Inter è che il recupero di Lautaro, al rientro nella domenica di Pasqua contro la Roma, possa invertire il trend negativo: nelle ultime sei partite l’Inter ha segnato soltanto una volta più di un gol (contro il Genoa, il secondo su rigore). E il capitano guarda caso non c’era. Anche per questo la squadra prova a gestire i risultati, come era già successo contro l’Atalanta, respingendo le schegge. Senza energie, senza Lautaro Martinez, di più non riesce a produrre", aggiunge il quotidiano.