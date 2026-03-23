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Inter, la pausa non aiuta. L’unica speranza di Chivu si chiama Lautaro Martinez

Inter, la pausa non aiuta. L’unica speranza di Chivu si chiama Lautaro Martinez - immagine 1
Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter se la vedrà a San Siro contro la Roma. Al rientro ci sarà però Lautaro Martinez a guidare l'attacco
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter se la vedrà a San Siro contro la Roma. Al rientro ci sarà però Lautaro Martinez a guidare l'attacco.

Inter, la pausa non aiuta. L’unica speranza di Chivu si chiama Lautaro Martinez- immagine 2
Getty Images

"Come intervenire adesso per evitare il crollo? La pausa non aiuta perché le nazionali sottraggono buona parte del gruppo a Chivu. La speranza dell’Inter è che il recupero di Lautaro, al rientro nella domenica di Pasqua contro la Roma, possa invertire il trend negativo: nelle ultime sei partite l’Inter ha segnato soltanto una volta più di un gol (contro il Genoa, il secondo su rigore). E il capitano guarda caso non c’era. Anche per questo la squadra prova a gestire i risultati, come era già successo contro l’Atalanta, respingendo le schegge. Senza energie, senza Lautaro Martinez, di più non riesce a produrre", aggiunge il quotidiano.

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