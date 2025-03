L'Inter si affida ai suoi pezzi pregiati, soprattutto in un periodo così fitto di impegni: domani in Champions League con il Feyenoord servirà la miglior versione dei nerazzurri. E questa, come spiega il Corriere dello Sport, comprende Hakan Calhanoglu: "Nel catino bollente di Rotterdam l’Inter ha bisogno di calma e sangue freddo in cabina di regia. La botta rimediata alla coscia destra a Napoli non ha lasciato strascichi, così Hakan Calhanoglu ha scampato il pericolo di doversi fermare per la quarta volta in stagione e domani sera in Champions League proverà a guidare i suoi su un campo pieno di insidie contro il Feyenoord. I nerazzurri hanno bisogno della sua regia illuminata, quella che per troppe volte si è fatta desiderare in questo 2025, fin da quando il cammino si è fatto più accidentato a gennaio in Supercoppa per via dei problemi fisici e del seguente guaio al polpaccio.