CorSport: “Lazio menata di brutto dall’Inter, pochi i tre gialli. E l’unica consolazione è…”

"Se nessuna delle favorite vuol vincere questo campionato, l’Inter è disposta a riprenderselo", spiega il Corriere dello Sport

Matteo Pifferi Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 08:32)

"Se nessuna delle favorite vuol vincere questo campionato, l’Inter è disposta a riprenderselo. Prima in Italia, ha agganciato la Roma. Prima in Champions con Bayern e Arsenal. Undicesima vittoria nelle ultime dodici partite, striscia da almanacco.

La follia invocata da Sarri non ha rovesciato la logica imposta da Chivu. Com’era nella natura delle cose il divario è stato ampio. L’Inter ha colpito con Lautaro e Bonny, assaltando in pressing, dominando le fasce". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Inter-Lazio.

"È sempre più disperata la caccia al gol dei biancocelesti nonostante 5 tiri a 3 nello specchio (8 a 8 totali). Molti a salve. Unica consolazione della serata, per suprema ironia del destino, non aver permesso alla Roma di essere prima da sola. Sarri s’è fermato dopo 6 risultati utili. Serviva un’impresa disperata, la Lazio è più leggera di una nuvola in attacco.

Va bene la genesi gladiatoria della vittoria dell’Inter, ma i biancocelesti sono stati menati di brutto. Sono pochi i tre gialli ad Akanji, Sucic e Dumfries a fronte di 26 falli a 11. L’arbitro Manganiello ha condonato almeno tre ammonizioni: a Lautaro, Calhanoglu e Carlos Augusto", aggiunge poi il quotidiano.