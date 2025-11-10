Cruz a InterTV: “Lautaro? Gol da vero bomber. Dimarco prima non finiva una partita ma…”

Missione compiuta per i nerazzurri di Cristian Chivu che superano per 2 a 0 la Lazio di Sarri e superano in un colpo solo Milan e Napoli proiettandosi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. La decidono Lautaro Martinez e Bonny con la Zielinski che vede annullarsi il terzo gol per fallo di mano di Dimarco ad avvio azione. commenta cosi la vittoria dei nerazzurri ai microfoni di InterTV: "Una bella gara, la cosa più importante era vincere, l'Inter ha giocato bene e ha gestito bene il match dopo aver trovato il vantaggio iniziale. Andare alla sosta cosi è importante, questa era una gara difficile e stare primi in classifica è qualcosa che ti porta a spingere di più, abbiamo visto l'atteggiamento dei giocatori a fine match. Penso che l'Inter ha approcciato bene, trovando subito il gol, loro davanti sono forti, ho visto una squadra bene di testa con la voglia e la cattiveria di fare la gara, con Bastoni che ha fatto un nuovo assist. Lui è un difensore non lo dimentichiamo e questa cosa ti fa capire che sono tutti in salute mentalmente. Sommer ha fatto una bella parata sul finale di gara e vedo da parte di tutti una grandissima prestazione, come Bonny ad esempio, un ragazzo di 22 anni appena compiuti ha fatto una grandissima prestazione e il mister lo conosceva da Parma. Un ragazzo che mi ha colpito, copre bene la palla, sa uscire da situazioni difficili, gioca tanto spalle alla porta e lo fa bene. Dimarco quando l'ho conosciuto era un difensore e ora mi sembra sia più un'ala e credo che si meriti questi momenti. In passato non finiva una partita e lo fa bene, non è affaticato, si vede che sta bene. Cosa mi ha sorpreso oggi? Carlos a destra, strano vederlo ma ha fatto quello che gli ha detto il mister di fare e lo ha fatto bene. Akanji? Sembra uno che gioca nell'Inter da due tre anni e vedo che dietro giocano con totale tranquillità sapendo quello che fanno e vedo che quando ora devono interrompere l'azione ora lo fanno, invece prima non lo facevano. Il mio MVP? Lautaro. Gol da bomber ha sbloccato la partita e ha partecipato benissimo nel secondo gol dando una palla a Dimarco per il cross del raddoppio".